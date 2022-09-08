В казанском аэропорту молодой человек напал на сотрудника таможни и сломал ему палец

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В международном аэропорту «Казань» молодой человек, прибывший из Турции, устроил дебош и напал на сотрудника таможни. Таким образом он хотел избежать ответственности за ввоз на территорию России запрещенного количества табачной продукции.

В итоге сотрудник таможни получил закрытый перелом пальца левой руки. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Парень может получить до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба татарстанской таможни.

- В настоящее время проводится расследование, - говорит начальник отдела по противодействию коррупции Татарстанской таможни Руслан Хамзин.

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