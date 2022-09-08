На трассе в Кукморском районе произошло массовое ДТП с участием комбайна

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Сергей ГАПОН

Накануне на трассе в Кукморском районе столкнулись грузовик, иномарка Hyundai, «ГАЗель» и комбайн. К счастью, в произошедшем никто не пострадал, говорят очевидцы.

По предварительным данным, водитель большегруза «догнал» легковушку, которая от удара врезалась в «ГАЗель». После этого грузовик выехал на встречку, где зацепил комбайн. В результате аварии образовалась пробка, так как машины перекрыли собой всю проезжую часть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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