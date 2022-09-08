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Общество8 сентября 2022 11:09

В Казани застроят территорию у Березовой рощи, где ежегодно проводится Сабантуй

Помимо жилых домов там возведут социальные объекты
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Речь идет о земле площадью порядка 29 гектар.

Речь идет о земле площадью порядка 29 гектар.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что территорию у Березовой рощи в поселке Мирный в Казани застроят жильем. Речь идет о земле площадью около 29 гектар у перекрестка улиц Давликеевская, Ново-Давликеевская и Фермское шоссе. Там уже началось строительство напорной канализации с насосной станцией, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на Исполком города.

Отметим, что из года в год в Березовой роще проводится Сабантуй. Помимо жилых домов рядом появятся социальные объекты. Ни первое, ни второе не должно затронуть ни одну из площадок для праздника.

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