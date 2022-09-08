Жителя Чебоксар подозревают в убийстве собутыльника карандашом

Предполагаемый злоумышленник задержан. Фото: пресс-служба СУ СКР по Чувашии

Жителя Чебоксар подозревают в убийстве 40-летнего собутыльника. Преступление произошло 3 сентября в одной из комнат в общежития, где проживал потерпевший.

По версии следствия, мужчины выпивали, но в какой-то момент поругались. В ходе конфликта злоумышленник дважды ударил товарища карандашом в шею. Одно из ранений повредило вену, в результате чего потерпевший скончался.

- Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в следственном управлении СКР по Чувашии.

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