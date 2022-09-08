Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 161 тысячу

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 630 новых случаев COVID-19, госпитализировали 74 зараженных и выписали 282 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 8 сентября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 161 438 жителей республики, 151 862 из которых выздоровели, а 2 003 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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