Жители Набережных Челнов сообщают о мужчине в черном, который с «ружьем» гуляет рядом со школами

Полиция города занимается проверкой данной информации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот четверг оказался неспокойным для жителей Набережных Челнов, особенно для родителей школьников. В соцсетях начала распространятся информация о том, что в 45, 46 и 47 комплексах города был замечен мужчина в черной одежде, у которого в руках, предположительно ружье, он прогуливался около школ. Местные жители уже сообщили об этом в полицию. Там проверяют данную информацию. Правоохранители выехали на место, где видели странно одетого мужчину.

Напомним, после стрельбы в казанской гимназии №175, где расстреляли детей, бдительные жители Набережных Челнов уже сообщали о странном мужчине, который прогуливался по улице с ружьем наперевес. Тогда полицейские быстро его нашли. Оказалось, что мужчина вышел из дома, чтобы по пьяни пострелять из пневматической винтовки по банкам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram