В концу месяца по улицам Набережных Челнов начнет курсировать маршрутное такси

По сути, это будут все те же микроавтобусы, но чуть более комфортные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце сентября по улицам Набережных Челнов начнет курсировать маршрутное такси. По сути, это все те же микроавтобусы, но заказать их можно будет практически в любое место города. Кроме того в ходе поездки не нужно будет думать о пересадках - машина довезет пассажира точно до указанного адреса.

Стоимость проезда на таком такси пока точно неизвестна. Отмечается только, что она будет варьироваться от цены билета на автобус до средней цены на такси.

О скором запуске проекта сообщила пресс-служба «КАМАЗа».

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