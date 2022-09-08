На площади у Дворца земледельцев состоится гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

На площадке организуют пять тематических зон с мастер-классами, дегустациями, конкурсами и лекториями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные, 17 и 18 сентября, в Казани будет проходить гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». Площадкой для его проведения станет площадь перед Дворцом земледельцев. Там организуют кулинарные мастер-классы, дегустации, конкурсы, лекторий, а также пять тематических зон: «Молочная улица», «Сырный переулок», «Мясная площадь», «Сладкий проспект» и «ПП район».

Гости фестиваля смогут увидеть гастрономический стендап, получить уроки по гостеприимству и поучаствовать в тематическом квесте. Для малышей на площадке будет работать аниматор.

Приглашенным гостем мероприятия станет почетный работник торговли и сферы услуг Москвы, бренд-шеф Максим Тарусин.

Посетить «Вкусную Казань» можно будет с 12:00 до 20:00.

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