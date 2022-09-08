В квартирах жителей Набережных Челнов вновь появилась горячая вода

В результате опрессовки специалисты обнаружили 18 повреждений на сетях.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В четверг, 8 сентября, в Набережных Челнах возобновили подачу горячей воды в жилые дома. Это касается тех участков, где опрессовка тепловых сетей завершена полностью, сообщает пресс-служба местных тепловых сетей.
В результате проведенных работы специалисты обнаружили 18 повреждений, из них восемь - на магистральных и 10 - на внутриквартальных сетях. На данный момент теплоэнергетиками устранено четыре повреждения, над остальными работа идет в усиленном режиме.
Отметим, что всего специалисты проверили на плотность и прочность более 729 погонных километров трубопроводов города.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram