В квартирах жителей Набережных Челнов вновь появилась горячая вода

В результате опрессовки специалисты обнаружили 18 повреждений на сетях. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 8 сентября, в Набережных Челнах возобновили подачу горячей воды в жилые дома. Это касается тех участков, где опрессовка тепловых сетей завершена полностью, сообщает пресс-служба местных тепловых сетей.

В результате проведенных работы специалисты обнаружили 18 повреждений, из них восемь - на магистральных и 10 - на внутриквартальных сетях. На данный момент теплоэнергетиками устранено четыре повреждения, над остальными работа идет в усиленном режиме.

Отметим, что всего специалисты проверили на плотность и прочность более 729 погонных километров трубопроводов города.

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