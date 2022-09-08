В школы Казани вновь начали поступать сообщения с угрозами

Сейчас на объектах работают специалисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 8 сентября, на электронные почты ряда школ Казани поступили сообщения с угрозами. Руководители учреждений сразу сообщили об этом правоохранителям, после чего эвакуировали учащихся. Сейчас на объектах работают специалисты.

- Будем держать в курсе. Просим родителей с пониманием отнестись к необходимости проведения эвакуации. Безопасность – превыше всего, - говорят в мэрии города.

Электронные почты остальных школ столицы Татарстана сейчас проверяют на наличие аналогичных угроз.

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