ВТБ профинансирует жилищные проекты от «Ак Барс Дом» в Татарстане на 26 млрд рублей

ВТБ откроет финансирование проектов от «Ак Барс Дом» на общую сумму до 26 млрд рублей. Средства будут направлены на крупный проект комплексной застройки территории под Казанью и строительство двух жилых комплексов в черте города.

Соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2022 подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор «АБД» Марат Шагитов.

Проект в Лаишевском районе республики в 15 минутах езды от Казани предусматривает строительство 937,9 тыс. кв. м жилья, рассчитанного на 38,5 тыс. жителей, а также детские сады, школы и другие объекты инфраструктуры. Завершить строительство микрорайона планируется к 2030 году.

ВТБ также поддержит два проекта под брендом «Ак Барс Дом» в Казани – жилые комплексы «Мой ритм» и «Солнечный город», сдающиеся в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

- Мы наращиваем объемы финансирования строительства, поддерживая компании отрасли по всей России. Татарстан относится к самым активным регионам, в этом большой вклад компании бренда «Ак Барс Дом». Она ставит перед собой амбициозные цели не только в Казани, но и по застройке пригородов, инвестирует в развитие социальной инфраструктуры. Для нас стратегически важно поддерживать такие проекты, так как они повышают обеспеченность жильем и экономическую активность в регионах, − прокомментировал Денис Бортников.

- ВТБ − стратегически важный партнер компании по ряду направлений, и мы рады продолжить сотрудничество в рамках финансирования своих долгосрочных проектов комплексного освоения территорий. В ближайшее время планируем возвести дополнительно еще 147 тыс. квадратных метров. Уверены, что подписанное соглашение укрепит наши партнерские отношения и поможет обеспечить тысячи татарстанцев современным жильем, соответствующим самым высоким стандартам качества, − отметил Марат Шагитов.

СПРАВКА

ВТБ – один из лидеров кредитования строительного рынка Республики Татарстан. Объем кредитов предприятиям отрасли сегодня составляет более 13 млрд рублей − более четверти кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса банка в республике.

ООО «АК Барс Девелопмент» − правообладатель бренда «Ак Барс Дом». За 14 лет работы на рынке построено более 88 жилых домов в Казани общей площадью более 1,4 млн кв. м.