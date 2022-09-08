ВТБ внедряет новую систему защиты клиентов от кредитных мошенников

ВТБ разрабатывает систему для защиты клиентов от оформления кредитов под воздействием мошенников, которая будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса: от подачи клиентом заявки до получения денежных средств. Если угроза для клиента будет выявлена, то технология остановит выдачу кредита, предотвратив вывод денег на счета мошенников. Об этом заявил на ВЭФ-2022 заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В основе системы будет лежать скоринговая модель, которая позволит банку оценивать кредитные заявки с точки зрения потенциального влияния мошенников на действия клиента. Используя «базу знаний», включающую информацию из нескольких источников, искусственный интеллект будет выявлять отклонения от стандартного поведения заемщика. Они могут сигнализировать о том, что к интернет-банку или мобильному приложению клиента получили доступ злоумышленники, либо заемщик уже оказался под влиянием очередной «кредитной легенды» мошенников и не оценивает свои действия на должном уровне. Если число таких сигналов будет критическим, скоринг-модель выдаст отрицательное решение по кредитной заявке, остановив преступную схему.

Новая технология будет применяться не только в дистанционных каналах, но и в офисах банка. Нередко «мошеннические» кредиты оформляются в отделении под воздействием приемов социальной инженерии. Для системной борьбы с этим ВТБ намерен расширить полномочия сотрудников, которые смогут отказывать в выдаче кредита при наличии убедительных доказательств о влиянии мошенников на действия клиентов.

- Схема с «мошенническими» кредитами сейчас является главной угрозой для клиентов. Попадая под «гипноз» злоумышленников, они не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками. К сожалению, списанием таких долгов проблему не решить: значительная часть потерянных клиентами средств остается на совести «кредитных мошенников». Как всегда, мы призываем бороться не с последствиями, а с причиной этого «позорного» явления, чтобы при выдаче кредита быть уверенными, что заемщик действует по собственной воле. Новый функционал позволит нам дополнительно защищать минимум 2 млрд рублей клиентских средств ежегодно, значительно сократив ущерб от действий злоумышленников, – комментирует Анатолий Печатников.

ВТБ также планирует предоставить клиентам возможность самостоятельно устанавливать самоограничения на дистанционное кредитование. Если у клиента уже имеется кредит или нет необходимости его оформлять в будущем, он сможет поставить отметку в цифровом канале об ограничении в получении кредитных средств онлайн. Когда клиенту понадобятся кредитные средства, ему нужно будет дополнительно подтвердить этот факт. По оценке банка, такой опцией захотят воспользоваться несколько сотен тысяч пользователей ВТБ Онлайн.