В Чистополе девятилетний ребенок украл чужой самокат

Кража была совершена в период с 26 по 29 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Чистополя обратилась в полицию с заявление о краже детского самоката ее сына, который был оставлен на лестничной площадке. Женщина заявила, что злоумышленник нанес ее семье ущерб на сумму порядка пяти тысяч рублей.

Правоохранители оперативно установили обстоятельства преступления и виновного. Последним оказался девятилетний школьник. Самокат у него забрали и вернули законным владельцам.

- С мальчиком проводят профилактическую работу инспектора подразделения по делам несовершеннолетних. За данное преступление ребенок будет поставлен на профилактический учет, - сообщает пресс-служба районного ОМВД России.

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