Борщевой набор в Казани подешевел и теперь стоит почти 123 рубля

В августе приготовить кастрюлю борща жители столицы Татарстана могли за 134 рубля 39 копеек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным на сентябрь борщевой набор в Казани можно приобрести за 122 рубля 78 копеек. Это на 11 рублей 61 копейку меньше, чем было в августе, и на 35 рублей меньше среднероссийского показателя сейчас, сообщает сайт индекс-борща.рф.

Дешевле чем в Казани борщевой набор на данный момент стоит во Владикавказе (121,73), в Тюмени (120,16), в Ростове-на-Дону (120,08), в Санкт-Петербурге (119,57), в Краснодаре (118,12), в Самаре (117,85), в Воронеже (116,95), в Саратове (115,9), в Нижнем Новгороде (114,7), в Москве (111,79) и в Волгограде (110,44).

Отметим, что в борщевой набор аналитики включают 350 грамм картофеля, 200 грамм капусты, 80 грамм лука, 80 грамм моркови, 130 грамм свеклы, 6 грамм чеснока, 500 грамм курятины, 100 грамм сметаны и 200 грамм хлеба. Супа из такого количества ингредиентов должно хватить на семью из четырех человек.

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