РФС запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов

Запрет снимут в случае выплаты клубом задолженности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский футбольный союз запретил казанскому «Рубину» регистрировать новых игроков в течение 30 дней. Это ограничение связано с долгами клуба перед агентом игрока Александра Ломовицкого, сообщает пресс-служба команды.

Деньги агенту полузащитника Ломовицкого «Рубин» должен был выплатить еше весной, но сделано этого не было. Ограничение могут снять раньше, если клуб регит вопрос с долгом.

Напомним, в начале 2022 года 24-летний Ломовицкий был приобретен «Рубином» у московского «Спартака». На данный момент игрок сыграл за казанскую команду 13 матчей и отметился одним точным ударом. В июле полузащитник на правах аренды перешел в «Химки».

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