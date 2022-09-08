В казанском поселке Константиновка женщина вынесла из огня своего двухлетнего сына

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в среду, 7 сентября, на улице Полевая в казанском поселке Константиновка загорелся частный дом. Огонь полыхал на мансардном и первом этажах, сообщают местные жители.

Никто не пострадал. Хозяйка дома схватила двухлетнего сына и выбежала на улицу еще до того, как на место прибыли пожарные. На тушение огня у последних ушла пара часов.

Обстоятельства произошедшего и причины ЧП устанавливаются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram