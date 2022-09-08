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Общество8 сентября 2022 5:45

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам разбираются в массовой гибели уток в Казани

Мертвых и больных птиц горожане стали все чаще встречать на озере Комсомольское
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Местные жители предполагают, что пернатых травят.

Местные жители предполагают, что пернатых травят.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Казани забили тревогу после того, как все чаще стали находить на озере Комсомольское тушки мертвых уток и селезней. По словам горожан, те птицы, что все еще живы, передвигаются довольно вяло и в целом находятся в плачевном состоянии.

После того, как сообщения о массовой гибели уток появились в соцсетях, интернет-пользователи стали предполагать, что пернатых отравляют. Намеренно или нет - не ясно.

В Госкомитете Татарстана по биоресурсам «Комсомолке» заявили, что специалисты уже побывали на вышеуказанном водоеме и забрали одну из птиц для исследований. Как только станет известна причина произошедшего, о ней будет сообщено.

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