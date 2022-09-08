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Общество8 сентября 2022 6:00

В Набережных Челнах продают футболку Лионеля Месси за 220 тысяч рублей

Утверждается, что на ней расписались игроки «Барселоны»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Это раритет, уверяет потенциальных покупателей продавец.

Это раритет, уверяет потенциальных покупателей продавец.

Житель Набережных Челнов продает футболки с автографами звезд мирового футбола. Утверждается, что одна из них принадлежала семикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси, а вторая - бывшему игроку сборной Англии Тео Йолкотту.

Судя по опубликованным фото, на первой футболке расписались игроки «Барселоны», а на второй - игроки «Арсенала». У каждой из них есть сертификаты подлинности. Обе они, по словам нынешнего владельца, являются раритетом.

Так, за футболку Месси нужно заплатить 220 тысяч рублей, а за футболку Йолкотта - 150 тысяч. Подробная информация о них имеется на одном из сайтов бесплатных объявлений.

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