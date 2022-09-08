В Набережных Челнах продают футболку Лионеля Месси за 220 тысяч рублей

Это раритет, уверяет потенциальных покупателей продавец.

Житель Набережных Челнов продает футболки с автографами звезд мирового футбола. Утверждается, что одна из них принадлежала семикратному обладателю «Золотого мяча» Лионелю Месси, а вторая - бывшему игроку сборной Англии Тео Йолкотту.

Судя по опубликованным фото, на первой футболке расписались игроки «Барселоны», а на второй - игроки «Арсенала». У каждой из них есть сертификаты подлинности. Обе они, по словам нынешнего владельца, являются раритетом.

Так, за футболку Месси нужно заплатить 220 тысяч рублей, а за футболку Йолкотта - 150 тысяч. Подробная информация о них имеется на одном из сайтов бесплатных объявлений.

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