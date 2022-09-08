Путин примет участие в открытии движения по первому участку трассы М-12 Москва-Казань

Президент России подключится к церемонии в режиме видеоконференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 8 сентября, откроется первый участок трассы М12 Москва-Казань. Речь идет о 23 километрах дороги, которая соединит ЦКАД и Московское большое кольцо. В торжественной церемонии запуска движения в режиме видеоконференции примет участие Президент России Владимир Путин.

- Новые участки дорог не только смягчают нагрузку на транспортную сеть в отдельных регионах, но и облегчают дальние перевозки, являясь составными частями общего транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Челябинска и Тюмени, - отмечают в в пресс-службу Кремля.

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Правда, точной трассировки дороги все еще нет (подробности)

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