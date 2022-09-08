На улице Серова в Казани иномарка съехала в яму, не огороженную рабочими

Кадры с места ДТП появились в соцсетях. Фото: из соцсетей

Накануне на улице Серова в Казани автомобиль съехал в яму на тротуаре, выкопанную рабочими для ремонта дороги. По словам очевидцев, участок не был огорожен. На возмущения водителя иномарки дорожники заявили, что убрали ограждение недавно для того, чтобы его заменить. Кадры с места ДТП появились в соцсетях.

- Но какого рожна машина делала на тротуаре? Не сам ли виноват? - спрашивают интернет-пользователи.

О пострадавших в аварии не сообщается.

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