9 сентября в Казани после благоустройства откроют первую часть Юнусовской площади

Обещается, что запланированные экскурсии будут бесплатными. Фото: kzn.ru

В эту пятницу, 9 сентября после благоустройства в Старо-Татарской слободе Казани торжественно откроют первую часть Юнусовской площади. Речь идет о саде Печали.

- В честь открытия там будут организованы экскурсии и музыкально-поэтическая импровизация, - сообщает Дирекция парков и скверов города.

Так, во время экскурсии «Юнусовская площадь, которую мы возвращаем» ее участникам расскажут о домах, татарских купцах и общественных деятелях, которые жили на площади. Начало в 17.00, ориентир – дом №72 на улице Тукая.

Другая экскурсия будет от Литературного музея Габдуллы Тукая, который как известно примыкает к Юнусовской площади. На ней жителям и гостям города расскажут о жизни и творчестве татарского поэта. Начало также в 17.00, но уже в летнем дворе музея со стороны площади.

Отмечается, что все эти экскурсии бесплатные, нужно только заранее зарегистрироваться.

К слову после экскурсий в 18.00 в саду Печали пройдет обещанная музыкально-поэтическая импровизация.

СПРАВКА

Юнусовская площадь появилась в Старо-Татарской слободе Казани во второй половине XVIII века. Ее архитектором стал Василий Кафтырев. Площадь разделена улицами Фатыха Карима и Габдуллы Тукая на четыре небольших пространства.