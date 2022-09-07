Соцсети: В Татарстане выпал первый снег

До этого синоптики предупреждали лишь о ночных заморозках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях начали распространяться кадры, на которых, как утверждается, запечатлен первый снег, выпавший 7 сентября в Дрожжановском районе.

Для достоверности интернет-пользователи рисовали на снегу дату, когда он выпал. Фото: скриншот

Нет, конечно, Гидрометцентр Татарстана ранее предупреждал о ночных заморозках, но о снеге в сентябре ничего не говорилось. Эксперты не ожидали в ближайшие 1,5 месяца.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram