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Общество7 сентября 2022 15:34

Соцсети: В Татарстане выпал первый снег

Свидетелями этого стали жители Дрожжановского района
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
До этого синоптики предупреждали лишь о ночных заморозках.

До этого синоптики предупреждали лишь о ночных заморозках.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В соцсетях начали распространяться кадры, на которых, как утверждается, запечатлен первый снег, выпавший 7 сентября в Дрожжановском районе.

Для достоверности интернет-пользователи рисовали на снегу дату, когда он выпал.

Для достоверности интернет-пользователи рисовали на снегу дату, когда он выпал.

Фото: скриншот

Нет, конечно, Гидрометцентр Татарстана ранее предупреждал о ночных заморозках, но о снеге в сентябре ничего не говорилось. Эксперты не ожидали в ближайшие 1,5 месяца.

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