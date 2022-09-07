В Нурлатском районе Татарстана столкнулись две «Лады», есть пострадавшие

ДТП произошло, когда один из водителей выезжал со второстепенной дороги на главную. Фото: прокуратура Татарстана

В эту среду, 7 сентября, около 11.30 в Нурлатском районе на дороге Нурлат – Новая Тумба в районе села Чулпаново столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате пострадали пассажиры обеих машин, в том числе и годовалая девочка.

- Несовершеннолетнего с предварительным диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма», увезли с места аварии в ДРКБ. Остальных пострадавших госпитализировали в больницы Нурлатского и Чистопольского районов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - Проводится проверка. Как только будет установлена степень тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавших, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в ДРКБ. Фото: прокуратура Татарстана

В настоящий момент, согласно предварительным данным, известно, что столкновение произошло, когда водитель «Лады Веста» выезжал со второстепенной дороги и не уступил преимущество «Ладе Калина», которая ехала по главной дороге.

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