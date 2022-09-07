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Происшествия7 сентября 2022 15:18

В Нурлатском районе Татарстана столкнулись две «Лады», есть пострадавшие

Среди получивших травмы один ребенок
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
ДТП произошло, когда один из водителей выезжал со второстепенной дороги на главную.

ДТП произошло, когда один из водителей выезжал со второстепенной дороги на главную.

Фото: прокуратура Татарстана

В эту среду, 7 сентября, около 11.30 в Нурлатском районе на дороге Нурлат – Новая Тумба в районе села Чулпаново столкнулись автомобили «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате пострадали пассажиры обеих машин, в том числе и годовалая девочка.

- Несовершеннолетнего с предварительным диагнозом: «Закрытая черепно-мозговая травма», увезли с места аварии в ДРКБ. Остальных пострадавших госпитализировали в больницы Нурлатского и Чистопольского районов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. - Проводится проверка. Как только будет установлена степень тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавших, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в ДРКБ.

Пострадавшего ребенка с места ДТП увезли в ДРКБ.

Фото: прокуратура Татарстана

В настоящий момент, согласно предварительным данным, известно, что столкновение произошло, когда водитель «Лады Веста» выезжал со второстепенной дороги и не уступил преимущество «Ладе Калина», которая ехала по главной дороге.

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