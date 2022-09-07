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Общество7 сентября 2022 16:01

В Татарстане после обучения свыше 60 человек стали предпринимателями

Все они получили знания абсолютно бесплатно
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Целью участников стало открытие своего бизнеса "Дело молодых".

Целью участников стало открытие своего бизнеса "Дело молодых".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане завершилась бесплатная образовательная программа для молодых предпринимателей. В нем приняли участие более 60 человек.

- В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" прошел курс для граждан от 18 до 25 лет. Целью участников стало открытие своего бизнеса "Дело молодых", - сообщили в Минэкономики республики.

Кроме того, заявки на участие отправили 667 молодых людей. Из них 367 прошли отборочный этап, а 157 получили дипломы участников. Их наставниками стали более 20 предпринимателей республики. Они отобрали лишь 25 полуфиналистов. С помощью голосования из них в финал прошли только 7 участников проекта.

В начале сентября они выступили со своими бизнес-проектами. Экспертная комиссия оценивала их по четырем критериям: актуальность, проработка продукта, финансовая модель и результативность.

Помимо этого, 60 участников уже зарегистрировались в качестве субъектов малого и среднего предприятия. Также выпускники обучения планируют подать заявку на грант от государства - от 100 до 500 тысяч рублей. Эти деньги можно будет направить на ремонт или аренду помещения, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг.

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