В Татарстане после обучения свыше 60 человек стали предпринимателями

Целью участников стало открытие своего бизнеса "Дело молодых". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане завершилась бесплатная образовательная программа для молодых предпринимателей. В нем приняли участие более 60 человек.

- В рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" прошел курс для граждан от 18 до 25 лет. Целью участников стало открытие своего бизнеса "Дело молодых", - сообщили в Минэкономики республики.

Кроме того, заявки на участие отправили 667 молодых людей. Из них 367 прошли отборочный этап, а 157 получили дипломы участников. Их наставниками стали более 20 предпринимателей республики. Они отобрали лишь 25 полуфиналистов. С помощью голосования из них в финал прошли только 7 участников проекта.

В начале сентября они выступили со своими бизнес-проектами. Экспертная комиссия оценивала их по четырем критериям: актуальность, проработка продукта, финансовая модель и результативность.

Помимо этого, 60 участников уже зарегистрировались в качестве субъектов малого и среднего предприятия. Также выпускники обучения планируют подать заявку на грант от государства - от 100 до 500 тысяч рублей. Эти деньги можно будет направить на ремонт или аренду помещения, покупку оборудования и оплату коммунальных услуг.

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