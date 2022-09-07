Жительница Набережных Челнов не заплатила штраф за пьяную езду и теперь отработает его на общественных началах

Женщину поймали, когда она нетрезвой села за руль. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах местную жительницу сотрудники ГИБДД поймали в выпившем состоянии и за рулем автомобиля. За это положено лишение водительских прав и штраф в 30 тысяч рублей. Вот последний женщина и отказывалась добровольно выплачивать в пользу государства.

Поэтому материалы по ней были направлены в местное отделение приставов. Они привлекли горожанку к административной ответственности за неуплату штрафа и направили дело в суд. Там женщину за это приговорили к 20 часам исправительных работ, сообщает УФССП Татарстана.

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