ГИБДД Казани оштрафовало водителей иномарок, чьи пассажиры во время движение лезли через люк и окна

В этот раз, к счастью, никто не пострадал. Фото: скриншот

В соцсети сотрудники ГИБДД Казани заприметили интереснейшее для них видео. Так в одном из роликов водитель автомобиля «Киа» ехал по дороге в поселке Салмачи, а из окон и люка сверху у него вылезли пассажиры. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Ведь была бы малейшая кочка или экстренное торможение, люди могли выпасть и получить травмы, не исключено, что даже смертельные.

На второй записи водитель автомобиля «Вольво» вез по улице Декабристов девушку, которая чуть лине полностью вылезла во время движения из верхнего люка.

Всех кто сидел за рулем машин в тот момент вычислили.

- 19-летний водитель «Киа» и 36-летний водитель «Вольво» были приглашены в подразделение ГИБДД. С ними проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения Правил дорожного движения. Вину в нарушении которых они признали, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

В итоге водители были оштрафованы по следующим административным статьям: «Нарушение правил применения ремней безопасности», «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и «Нарушение правил перевозки людей». Кроме того, в отношении водителя автомобиля «Киа» еще и составили протокол за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

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