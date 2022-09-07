В Нижнекамске прокуратура потребовала от владельца плавучего дома поставить его на учет как транспорт

По закону плавучие объекты должны стоять на учете в администрации бассейна внутренних водных путей. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В июле 2022 года прокуратора обратила внимание на плавучий дом в сцепке с моторной лодкой на Каме около Нижнекамска. По закону плавучие объекты должны стоять на учете в администрации бассейна внутренних водных путей. Однако данный объект в реестре не состоял, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По этой причине представитель надзорного ведомства обратился в Нижнекамский суд с требованием обязать владельца плавучего дома поставить его на учет, как транспортное средство. По мнению прокуратуры, использование этой конструкции в таком виде создает угрозу безопасности людей, а также угрозу безопасности движения на внутреннем водном транспорте.

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