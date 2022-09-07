Татарстанская митрополия отправила 5 тонн гуманитарной помощи беженцам с Украины

Собранное было отправлено в центр беженцев в Ростове-на-Дону. Фото: tatmitropolia.ru

Волонтеры епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие - Казань» отправили в Ростов-на-Дону 5 тонн гуманитарной помощи беженцам с Украины.

- Сбор продовольствия был организован по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла после просьбы митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, - сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Отдел церковной благотворительности и социального служения Казанской епархии, волонтеры службы «Милосердие - Казань», а такжеприходы Казанской, Альметьевской и Чистопольской епархий собирали предметы первой необходимости на протяжении двух месяцев.

- Большое всем спасибо. Отдельно хотим поблагодарить «Православный дом трудолюбия» за помощь в отправке груза», — сказала руководитель службы помощи «Милосердие - Казань» Ольга Варганова.

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