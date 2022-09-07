В Чувашию поступило более 67 тысяч доз вакцины против гриппа

Вакцинация детей возможна только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чувашию поступило более 67 тысяч доз отечественной вакцины против гриппа «Совигрипп». В скором времени партию препарата распределят между медучреждениями региона, сообщают пресс-служба местного Минздрава.

Медики рекомендуют гражданами привиться, чтобы снизить риск заражения и тяжелого течения инфекционных заболеваний в осенний период.

Отметим, что вакцинация детей возможна только с письменного согласия одного из родителей или законного представителя.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram