В Казани на день ограничат движение транспорта по улице Четаева

Участок будет вновь открыть 9 сентября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 8 сентября, в Казани будут временно ограничено движение по местному проезду у дома №20 по улице Четаева. В течение дня там будут проводиться работы по строительству сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, сообщают власти города.

Участок будет вновь открыть для движения 9 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Татарстана перекроют движение по улице 2-я Юго-Западная, а также отремонтируют более километра улицы Дорожная.

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Утверждается, что теперь этот перекресток должен стать безопаснее (подробности)

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