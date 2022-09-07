В Чебоксарах маршрутка сбила пенсионерку, когда та садилась в троллейбус

ДТП произошло на улице Гладкова. Фото: ГИБДД Чувашии

Во вторник, 6 сентября на улице Гладкова в Чебоксарах маршрутка задним ходом сбила 69-летнюю женщину. Все произошло прямо на остановке общественного транспорта, в момент, когда пенсионерка садилась в троллейбус.

С места происшествия пешеход была госпитализирована с ушибами, сообщает ГИБДД Чувашии.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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