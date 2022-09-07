Ямочный ремонт моста «Миллениум» обойдется Татарстану в 23,8 миллиона рублей

Работы будут проводиться на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что восстановление изношенных слоем и ямочный ремонт на мосту «Миллениум» в Казани будет стоить бюджету Татарстана более 23,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер уже опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, дорожникам предстоит восстановить около 815 метров проезжей части моста и нанести на нее новую разметку. Работы будут проводиться на одной половине дороги при систематическом движении транспорта по другой.

Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона 26 сентября. Ремонт он должен будет завершить к 23 ноября 2022 года.

Напомним, что ранее сообщалось о необходимости восстановлении системы водоотведения моста «Миллениум». Эти работы начнутся в 2023 году.

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