В центре Чебоксар более 100 домов на три дня оставили без горячей воды

Горячей воды не будет до пятницы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за работ по врезке оборудования магистральных тепловых сетей в центре Чебоксар проходит массовое отключение горячей воды. Это более 100 домов на 20 улицах города.

- Подача горячей воды будет ограничена с 7 по 9 сентября, - отметили в администрации Чебоксар.

Так, отключение пройдет по следующим адресам:

- ул.2-я Чапаева, 24А;

- ул. Базарная, 40;

- ул.Байдукова, 23,23а;

- ул. Байдула, 5, 11;

- ул. Дзержинского, 16;

- ул. Ильбекова, 4А;

- ул .Композиторов Воробьевых, 5,5А, 10;

- ул. Кооперативная, 1,4,6;

- Красная площадь, 1,3,5/2;

- бульвар Купца Ефремова, 3,10, 12, 16;

- пр.Ленина, 1,1А, 3,4,5,6,6А, 7, 7А 9, 11, 11А, 12, 12 Б, 13, 14, 15, 16, 16А, 18;

- ул. Ленинградская, 32, 34;

- ул.Маркса, 17, 19, 21, 21 А, 24, 26, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А, 40/8, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46,47, 48, 51, 52, 52Б, 52 к.1, 52 к.2, 52 к.3, 54, 56, 60;

- пер. Огнеборцев, 4;

- Президентский бульвар, 10, 12,14, 19, 19А, 20, 21;

- ул. Пушкина, 25,25/1, 25/2;

- ул. Чапаева, 15,24;

- ул. Шевченко, 2, 53/1, 69;

- ул. Энгельса, 2,4,6;

- ул. Ярославская, 17, 21, 25, 27, 29, 30, 32/1 ,34/8, 38/Б, 39, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 72, 74, 76.

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