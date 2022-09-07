Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 11:34

В центре Чебоксар более 100 домов на три дня оставили без горячей воды

Все они расположены на 20 улицах
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Горячей воды не будет до пятницы.

Горячей воды не будет до пятницы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за работ по врезке оборудования магистральных тепловых сетей в центре Чебоксар проходит массовое отключение горячей воды. Это более 100 домов на 20 улицах города.

- Подача горячей воды будет ограничена с 7 по 9 сентября, - отметили в администрации Чебоксар.

Так, отключение пройдет по следующим адресам:

- ул.2-я Чапаева, 24А;

- ул. Базарная, 40;

- ул.Байдукова, 23,23а;

- ул. Байдула, 5, 11;

- ул. Дзержинского, 16;

- ул. Ильбекова, 4А;

- ул .Композиторов Воробьевых, 5,5А, 10;

- ул. Кооперативная, 1,4,6;

- Красная площадь, 1,3,5/2;

- бульвар Купца Ефремова, 3,10, 12, 16;

- пр.Ленина, 1,1А, 3,4,5,6,6А, 7, 7А 9, 11, 11А, 12, 12 Б, 13, 14, 15, 16, 16А, 18;

- ул. Ленинградская, 32, 34;

- ул.Маркса, 17, 19, 21, 21 А, 24, 26, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А, 40/8, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46,47, 48, 51, 52, 52Б, 52 к.1, 52 к.2, 52 к.3, 54, 56, 60;

- пер. Огнеборцев, 4;

- Президентский бульвар, 10, 12,14, 19, 19А, 20, 21;

- ул. Пушкина, 25,25/1, 25/2;

- ул. Чапаева, 15,24;

- ул. Шевченко, 2, 53/1, 69;

- ул. Энгельса, 2,4,6;

- ул. Ярославская, 17, 21, 25, 27, 29, 30, 32/1 ,34/8, 38/Б, 39, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 72, 74, 76.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram