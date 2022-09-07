Ученый КФУ Тимур Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на сентябрь 2022 года

По словам эксперта, говорить о том, когда именно наступит бабье лето в Татарстане, пока рано. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похолодание с наступлением календарной осени в республике связано с приходом арктических воздушных, объяснил нынешнюю погоду доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев

- Атмосфера не статична, циклоны и антициклоны сменяют друг друга, вместе с ними меняется и характер погоды. Уже к этим выходным прогнозируется изменение воздушных потоков на ветра южной четверти, ожидается потепление, но не как летом, - рассказал эксперт порталу kzn.ru.

В то же время, судя по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели нет и намека на заявленное Аухадеевым потеплении. Даже наоборот. Так, в четверг, 8 сентября, днем ожидается максимум +14 градусов, а в пятницу, 9 сентября, и вовсе +13. То есть температура воздуха будет только понижаться.

Что же касается погоды в целом на сентябрь 2022 года, то тут, по словам ученого КФУ, температурные показатели будут близки к климатической норме - +12,3 градуса. Количество осадков должно быть в первый месяц осени на уровне 50 миллиметров. А вот о том, когда именно наступит бабье лето в Татарстане, говорить пока рано, считает Аухадеев.

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