Строительство нового здания театра имени Камала в Казани начнется не позже 2023 года

Фасад будущего театра. Фото: предоставлено организаторами международного конкурса
Стало известно, что строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала в Казани начнется не позже 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова.
- Объект является уникальным, поэтому требует времени и хорошей проработки, - приводит агентство слова руководителя республики.
Отметим, что новое здание театра будет иметь футуристический вид, связанный с историей татарского народа. Внутри организуют три зала, креативно-образовательные лаборатории, общественную зону, а также репетиционные и административные помещения.
Над проектом работает компания архитекторов из России, Японии и Германии. Они были определены по итогам открытого конкурса.
Новое здание театра решено возведут на пересечении улиц Хади Такташа и Назарбаева.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram