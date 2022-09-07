Строительство нового здания театра имени Камала в Казани начнется не позже 2023 года

Фасад будущего театра. Фото: предоставлено организаторами международного конкурса

Стало известно, что строительство нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала в Казани начнется не позже 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Татарстана Рустама Минниханова.

- Объект является уникальным, поэтому требует времени и хорошей проработки, - приводит агентство слова руководителя республики.

Отметим, что новое здание театра будет иметь футуристический вид, связанный с историей татарского народа. Внутри организуют три зала, креативно-образовательные лаборатории, общественную зону, а также репетиционные и административные помещения.

Над проектом работает компания архитекторов из России, Японии и Германии. Они были определены по итогам открытого конкурса.

Новое здание театра решено возведут на пересечении улиц Хади Такташа и Назарбаева.

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