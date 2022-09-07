В Татарстане продолжает расти число случаев COVID-19, за сутки выявлено еще 574

С начала пандемии болезнь подтвердилась у 160 808 жителей республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 574 новых случаев COVID-19, госпитализировали 93 зараженных и выписали 254 переболевших. Такие цифры в среду, 7 сентября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 160 808 жителей республики, 151 580 из которых выздоровели, а 2 003 - скончались. По последним данным коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

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