В Казани открыли военный госпиталь, строительство которого год назад начал Сергей Шойгу

Церемония закладки первого камня с участием главы Минобороны РФ прошла в конце августа 2021 года Фото: Юлия РЕВИНА

7 сентября начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин открыли в Казани новый военный госпиталь. Он расположен на улице Гареева в непосредственной близости от ДРКБ и РКБ. Строительство объекта началось в августе 2021 года. Первый камень был заложен лично главой Минобороны страны Сергеем Шойгу.

Отметим, что данный военный госпиталь был построен силами ведомства в рекордные сроки – всего за 365 дней.

Госпиталь построили около ДРКБ и РКБ. Фото: Минобороны РФ

- Выражаю благодарность нашим строителям, которые в рекордно короткие сроки возвели функциональные подразделения медицинского учреждения. При возведении госпиталя применены уникальные технологии строительства, а также учтены современные требования к медицине. Военный госпиталь оснащен передовым лечебно-диагностическим оборудованием, которое соответствует мировым стандартам, - сказал на церемонии открытия начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Общая площадь нового медучреждения равна 12,5 тысячам квадратных метров, и оно рассчитано на 150 коек.

Начальник генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов поблагодарил строителей. Фото: Минобороны РФ

Также в корпусах госпиталя оборудованы хирургическое, кожно-венерологическое терапевтическое и неврологическое отделения. Есть там и своя поликлиника, и аптека.

Госпиталь оснастили самым современным оборудованием. Фото: Минобороны РФ

Утверждается, что в новом медучреждении квалифицированную помощь будут получать не только ветераны, военные пенсионеры и военнослужащие со своими семьями, но и все жители Татарстана.

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