Минниханов на 60-летие депутата Госдумы от Татарстана Ильдара Гильмутдинова наградил его орденом

Депутат был удостоен этой награды за особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность. Фото: duma.gov.ru

3 сентября депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов отметил юбилей – ему исполнилось 60 лет. И ровно в этот день глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении депутата медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Как следует из документа, данной награды Ильдар Гильмутдинов удостоился за особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность.

Отметим, что депутат Гильмутдинов также является первым зам председателя Комитета Госдумы по делам национальностей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram