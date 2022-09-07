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Общество7 сентября 2022 9:03

Минниханов на 60-летие депутата Госдумы от Татарстана Ильдара Гильмутдинова наградил его орденом

Речь идет о медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Депутат был удостоен этой награды за особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность. Фото: duma.gov.ru

Депутат был удостоен этой награды за особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность. Фото: duma.gov.ru

3 сентября депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов отметил юбилей – ему исполнилось 60 лет. И ровно в этот день глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении депутата медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Как следует из документа, данной награды Ильдар Гильмутдинов удостоился за особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность.

Отметим, что депутат Гильмутдинов также является первым зам председателя Комитета Госдумы по делам национальностей.

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