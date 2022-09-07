За год зарплаты архитекторов Казани выросли до 180 тысяч рублей

Соискателями на эту должность чаще всего являются женщины в возрасте около 34 лет с высшим образованием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За год зарплаты архитекторов в сфере промышленного строительства в Казани выросли почти на 20%. Теперь такие специалисты зарабатывают до 180 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

Средняя зарплата архитектора в столице Татарстана на данный момент составляет 73 тысячи рублей. Больше всего работодатели готовы платить специалистам с опытом разработки архитектурной части проектов по возведению крупных промышленных объектов от пяти лет.

Соискателями на эту должность чаще всего являются женщины в возрасте около 34 лет с высшим образованием. Половина из них на момент размещения резюме не имеет работы, а треть - готова к переезду. На последнем месте работы они трудились порядка четырех лет.

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