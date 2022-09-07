Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 12:23

За год зарплаты архитекторов Казани выросли до 180 тысяч рублей

Такие деньги платят специалистам, которые имеют большой опыт работы над крупными проектами
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соискателями на эту должность чаще всего являются женщины в возрасте около 34 лет с высшим образованием.

Соискателями на эту должность чаще всего являются женщины в возрасте около 34 лет с высшим образованием.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За год зарплаты архитекторов в сфере промышленного строительства в Казани выросли почти на 20%. Теперь такие специалисты зарабатывают до 180 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

Средняя зарплата архитектора в столице Татарстана на данный момент составляет 73 тысячи рублей. Больше всего работодатели готовы платить специалистам с опытом разработки архитектурной части проектов по возведению крупных промышленных объектов от пяти лет.

Соискателями на эту должность чаще всего являются женщины в возрасте около 34 лет с высшим образованием. Половина из них на момент размещения резюме не имеет работы, а треть - готова к переезду. На последнем месте работы они трудились порядка четырех лет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram