В Казани полицейские обнаружили у двух школьников сверток с наркотиками

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время ночного патрулирования улиц Казани полицейские заметили двух подростков, которые вели себя странно. В ходе личного досмотра у них был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Последующая экспертиза показала, что это наркотик общей массой 0,98 грамма.

Подростки - 15-летний парень и 14-летняя девушка - признались, что таким незаконным способом решили заработать денег. «Работодателя» они нашли в одном из мессенджеров. В обязанности ребят входило забирать в одном месте оптовую «закладку», после чего делить ее на мелкие партии и оставлять в специальных тайниках.

- При проведении дальнейших оперативно-розыскных мероприятий из тайников, сделанных задержанными ранее, изъято еще 4,74 грамма наркотика, - сообщают в МВД по Татарстану.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram