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Общество7 сентября 2022 8:41

Глава Рыбно-Слободского района Татарстана Ильдар Тазутдинов решил покинуть свой пост

Он переходит на другое место работы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Кто займет место главы после ухода Тазутдинова, пока неизвестно. Фото: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

Кто займет место главы после ухода Тазутдинова, пока неизвестно. Фото: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

В эту среду, 7 сентября, на заседании Совета депутатов Рыбно-Слободского района Татарстана глава муниципалитета Ильдар Тазутдинов заявил, что покидает свой пост до истечения срока полномочий.

По его словам, данное решение согласовано в правительстве региона. По информации сторонних СМИ, Тазутдинов будет работать в качестве зам гендиректора особой экономической зоны «Алабуга».

В связи со всем этим, в ближайшее время должен быть назначен исполняющий обязанности главы Рыбно-Слободского района. Возможно, при согласовании ухода Ильдара Тазутдинова с руководством республики там уже приняли соответственное кадровое решение. В любом случае новую кандидатуру должны будут утвердить еще и районные депутаты.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин также решил оставить свой пост. Вопрос о его отставке будет рассмотрен в ближайшее время.

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