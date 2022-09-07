Глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин решил оставить свой пост

Давлетшин возглавлял муниципалитет с 2015 года. Фото: cheremshan.tatarstan.ru

Глава Черемшанского района Фердинат Давлетшин намерен оставить свой пост. Вопрос о его отставке будет рассмотрен в среду, 7 сентября, на сессии муниципалитета, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

СПРАВКА КП

Фердинант Давлетшин родился 28 июня 1960 года в селе Базарные Матаки Алькеевского района. В 1981 году он окончил Казанский финансово-экономический институт. В последующие годы работал вторым, а затем и первым секретарем Алькеевского райкома ВЛКСМ, возглавлял совхоз «Хлебодаровский», являлся начальником управления сельского хозяйства Нурлатского района.

С 1999 года он возглавлял администрацию Алькеевского района, а с 2006 - сам район. В 2014 году Давлетшин стал и.о главы Черемшанского района, а в 2015 году утвердился на этой должности.

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