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Общество7 сентября 2022 7:32

В Казани изменилась схема движения на пересечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе

Утверждается, что теперь этот перекресток должен стать безопаснее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Двигаясь по Фермскому шоссе в сторону магистрали 100-летия ТАССР теперь нельзя подняться прямо на Оренбургский проезд.

Двигаясь по Фермскому шоссе в сторону магистрали 100-летия ТАССР теперь нельзя подняться прямо на Оренбургский проезд.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани изменилась схема движения авто на пересечении Оренбургского тракта и Фермского шоссе. Теперь, двигаясь по Фермскому шоссе в сторону магистрали 100-летия ТАССР нельзя подняться прямо на Оренбургский проезд. Чтобы сделать это, нужно проехать по шоссе порядка 300 метров до специальной петли, развернуться и повернуть направо - на Оренбургский проезд, сообщают власти города.

Дело в том, что за последние три года на данном перекрестке произошло 15 аварий, в которых пострадали 11 человек. Новая схема движения должна сделать этот участок дороги безопаснее.

Отметим, что не так давно проезжую часть Фермского шоссе расширили, там обновили асфальт, установили фонари и шумовые экраны, а также нанесли новую дорожную разметку.

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