Билеты уже в продаже.Фото: пресс-служба АО «Содружество»

10 сентября между Казанью и Свияжском вновь проедет ретро-поезд на паровой тяге «Лебедянка». Пассажиров ждет специальная программа в компании гида, который проведет экскурсию по острову и музею археологического дерева «Татарская слободка», сообщили а пресс-службе АО «Содружество».

Состав отправится с центрального вокзала Казани в 10:55 и прибудет в Свияжск в 12:05. Пассажиры смогут не только прокатиться на ретро-поезде, но и побывать в кабине машиниста, а также увидеть, как машину топят углем.

В обратном направлении состав отправится в 17:05 Билеты уже в продаже.

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