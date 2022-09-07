В ночном пожаре погиб житель Лениногорского района, вернувшийся из командировки

Общая площадь возгорания составила порядка 130 «квадратов». Фото: МЧС Татарстана

Около трех часов ночи в среду, 7 сентября, на улице 1 мая в селе Бакирово Лениногорского района загорелся частный дом. Огонь очень скоро перекинулся на гараж и стоявший во дворе автомобиль. Общая площадь возгорания составила порядка 130 «квадратов».

К 3:15 пожарные локализовали пожар, к 3:35 - ликвидировали открытое горение, а к 5:40 - устранили последствия ЧП. В процессе было обнаружено тело 60-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении.

- По информации дознавателей Государственного пожарного надзора, погибший мужчина проживал один, накануне вернулся из командировки (работал вахтовым методом), употреблял спиртные напитки, имел привычку курить дома, - говорят в МЧС Татарстана.

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