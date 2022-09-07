«Соллерс Авто» начнет производить новые легковушки на заводе в Татарстане

Работа над этим начнется уже в текущем году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне сообщалось, что «Соллерс Авто» планирует возобновить работу своего завода в Елабуге и запустить собственный бренд авто. Теперь же стало известно, что производство двух новых моделей коммерческих легковушек начнется именно в Татарстане. Это будут машины бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

Запуск производства начнется уже в текущем году. Это позволит «Соллерс Авто» заменить Ford Transit, которые ранее собирались в России, и удовлетворить спрос на коммерческую технику со стороны местных потребителей, сообщает «РИА Новости».

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