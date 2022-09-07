Фитнес-тренер из Набережных Челнов снял короткометражный ужастик «Ностальгия»

Премьера ленты состоится 22 сентября в одном из местных ресторанов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Фитнес-тренер из Набережных Челнов 34-летний Фахрад Нуртдинов снял короткометражный фильм в жанре ужасов, который назвал «Ностальгия». По сюжету молодая пара отправляется отдыхать в лес у родной деревни парня, где он не был уже десять лет. Местные говорят, что на озере в тех краях живет Черный Человек. Герою предстоит не только вернуться в родные края, но и встретиться со своими детскими страхами лицом к лицу.

Премьера ленты состоится 22 сентября в одном из местных ресторанов.

- Будем рассказывать вам о моей первой картине, познакомим зрителей с актерами и съемочной группой, покажем кадры из бэкстейджа, устроим викторину, - говорит режиссер.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram