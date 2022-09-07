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Общество7 сентября 2022 5:46

Туристический поток в Великий Болгар за год вырос на 154%

За последние восемь месяцев город посетили 855,5 тысячи туристов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В общем же турпоток к основным достопримечательностям Татарстана увеличился на 50%.

В общем же турпоток к основным достопримечательностям Татарстана увеличился на 50%.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала 2022 года туристический поток к основным достопримечательностям Татарстана увеличился на 50%. Особенно сильно это заметно по посещению гостями Великого Болгара (+154%). Такие цифры в ходе пресс-конференции назвала зампредседателя Госкомитета республики по туризму Айгуль Балахонцева.

По ее словам, самыми популярными достопримечательностями Татарстана за последние восемь месяцев стали Казанский Кремль (2,6 миллиона посещений), остров-град Свияжск (миллион), Великий Болгар (855,5 тысячи), Елабуга (375 тысяч), Чистополь (134,3 тысячи) и Тетюши (46,6 тысячи).

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