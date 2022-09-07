Жители Казани смогут побывать на премьере блокбастера «Красная Шапочка»

Фото: кадр из фильма

22 сентября в прокат выйдет российский блокбастер «Красная Шапочка». Это будет своего рода приквел знаменитой сказки Шарля Перро, в котором главная героиня откроет тайну своего происхождения, находясь на пороге взросления. Зрителям предстоит узнать отца Красной Шапочки — отважного Волкобоя, а также познакомиться с новыми антагонистами - вместо одного волка в ленте будет стая оборотней.

В фильме сыграли: Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова, Алексей Барабаш, Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Нино Нинидзе, Павел Кузьмин и Иван Кокорин. Автор идеи и генеральный продюсер картины — Лина Арифулина. Режиссеры: Александр Баршак и Артем Аксененко.

- Нам было очень важно показать «Красную Шапочку» в новом формате для нового поколения подростков. Мы переосмыслили сюжет, соединив классические традиции русских сказок и фильмов с новейшими технологиями и методами съемок. Наш зритель сейчас абсолютно другой, он смотрит по-другому, воспринимает все сквозь призму игры, динамики, и поэтому для нас было очень важно совместить эти условия, сохранив при этом устои сказки, смыслы, важность понимания и вечность. В фильме очень сильный драматический второй план — это принятие отсутствия отца, принятие решений — то, что подросткам дается нелегко. И наша Красная Шапочка проходит тяжелый эмоциональный путь, прежде чем взять на себя ответственность. Мы хотели, чтобы наш фильм стал знаковым для нынешнего поколения, как когда-то стала культовой «Шапочка» 77-го года, - говорит Лина Арифулина.

Прокатчик фильма - компания «Централ Партнершип».

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