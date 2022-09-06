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Общество6 сентября 2022 15:20

Детского омбудсмена Татарстана Ирину Волынец вывели из состава республиканской комиссии по делам несовершеннолетних

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
С чем связано такое решение официально пока не сообщается.

С чем связано такое решение официально пока не сообщается.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Согласно постановлению от 6 сентября за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец была выведена из состава региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. С чем связано такое решение официально пока не сообщается.

Также согласно данному постановлению в эту же комиссию включили двух новых членов – это директор республиканской специально школы им.Галлямова Дмитрий Кладов и ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева.

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